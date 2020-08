Sherlock: Royal Mail celebra i dieci anni dello show con un set di francobolli dalla trama nascosta

La Royal Mail celebra il decimo anniversario della serie di culto Sherlock con sei francobolli dedicati allo show BBC che immortalano le star Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Amanda Abbington e Andrew Scott e contengono, inoltre, una trama nascosta.

I sei francobolli dedicati a Sherlock sono disponibili in edizione speciale sul sito della Royal Mail e celebrano la popolare serie tv creata da Steven Moffat e Marc Gatiss ritraendo i personaggi dello show, Sherlock Holmes, il Dottor John Watson, Jim Moriarty e Mycroft Holmes, ma anche Irene Adler e Mary Morstan, le dark lady della serie tv.

Ma non finisce qui, quando i raggi UVA colpiscono i francobolli ecco comparire una trama nascosta che svela ulteriori dettagli della storia celebrata dal francobollo.

Altri quattro francobolli, disponibili a breve, mostrano illustrazioni di altre storie di Arthur Conan Doyle: The Adventure Of The Speckled Band; The Red-Headed League; The Adventure Of The Second Stain e The Adventure Of The Dancing Men.

Ecco la dichiarazione della produttrice di Sherlock Sue Vertue: "Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra serie tv e adesso siamo incredibilmente emozionati all'idea di avere questi francobolli della Royal Mail. Prenoterò immediatamente una vacanza in UK così da poter mandare a tutti i miei amici delle cartoline con questi francobolli."

