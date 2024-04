Sherlock: il film con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman 'ancora possibile' per il co-creatore Mark Gatiss

Mark Gatiss, co-creatore di Sherlock insieme a Steven Moffat, non ha ancora abbandonato l'idea di fare un film dalla serie.

Il co-creatore e star di Sherlock, Mark Gatiss, ha confermato che il progetto di realizzare un film dalla serie BBC non è ancora morto. Gatiss, che ha creato lo show con Steven Moffat, ha commentato l'ipotesi di un ritorno alla serie di successo sul red carpet degli Olivier Awards 2024 alla Royal Albert Hall di Londra.

"Ci piacerebbe fare un film, ma cercare di mettere tutti insieme è molto difficile", ha detto Gatiss a Deadline, aggiungendo poi: "per avere la certezza concreta di farcela dovremmo chiedere a Benedict Cumberbatch e Martin Freeman."

Sherlock arriverà mai al cinema?

L'idea di fare un film su Sherlock circola da parecchi anni. Lo scorso luglio Mark Gatiss aveva dichiarato al Guardian che un lungometraggio era "la cosa naturale da fare" dopo la conclusione della serie.

Sherlock: il protagonista Benedict Cumberbatch in The Lying Detective

"La gente pensa che si possa semplicemente agitare una bacchetta magica", ha detto Gatiss quando gli è stato chiesto quanto ci sarebbe voluto prima di vedere il film pronto. "È incredibilmente difficile attirare l'interesse delle persone e realizzare film. Ricordo di aver parlato con Edgar Wright di Ant-Man, a cui ha dedicato otto anni della sua vita per poi abbandonare il progetto".

Gatiss è anche il co-creatore di The League of Gentlemen della BBC e Dracula di Netflix/BBC. La settimana scorsa, Deadline ha rivelato che sta scrivendo Bookish, un nuovo dramma su un proprietario di libreria che aiuta la polizia a risolvere i crimini. La serie, che lo vedrà anche protagonista, sarà ambientata nella Londra del dopoguerra, nel 1946, e andrà in onda sulla rete poliziesca Alibi della UKTV.