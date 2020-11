Sherlock Holmes: stasera su Italia 1 il film con Robert Downey Jr. e Jude Law

Robert Downey Jr. e Jude Law tornano in TV, stasera su Italia 1 alle 21:20, con Sherlock Holmes, il film diretto nel 2009 da Guy Ritchie.

Appuntamento con il mistero, stasera su Italia 1 alle 21:20, e con le avventure di Sherlock Holmes, il film diretto nel 2009 da Guy Ritchie che vede Robert Downey Jr. e Jude Law nei panni della coppia di investigatori più famosi della letteratura.

Basato sul fumetto scritto da Lionel Wigram, naturalmente ispirato ai romanzi dell'autore scozzese Sir Arthur Conan Doyle, il film trova l'investigatore Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) e il suo fedele collega Watson (Jude Law) alle prese con la loro ultima sfida. Holmes si avvale infatti della propria straordinaria sagacia e della formidabile intelligenza del suo alleato e compagno d'avventure, Watson, per affrontare il nemico mortale che trama nell'ombra con l'intento di sconvolgere l'intera Inghilterra.

Dopo quasi 20 anni di assenza dagli schermi, Sherlock Holmes torna agli antichi fasti in una versione che piace alla critica (qui la nostra recensione di Sherlock Holmes) e soprattutto al pubblico, che premia l'impegno di Guy Ritchie e degli interpreti con un incasso che supera i 500 milioni di dollari.

Nominato addirittura a due premi Oscar nel 2010, vincitore di un Golden Globe (per Robert Downey Jr.), due anni dopo Sherlock Holmes dà vita a un sequel, Sherlock Holmes - Gioco di ombre, in onda prossimamente su Mediaset.