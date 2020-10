Sherlock Holmes: Robert Downey Jr. vuole creare un universo cinematografico e televisivo in stile Marvel

Robert Downey Jr. interpreterà per la terza volta il ruolo di Sherlock Holmes e l'attore ha rivelato che vorrebbe creare un universo cinematografico legato al celebre detective, seguendo l'esempio della Marvel.

La star ha parlato della sua idea durante un panel del Fast Company's Innovation Festival a cui ha partecipato con la moglie Susan Downey.

Il terzo capitolo delle avventure di Sherlock Holmes prodotte da Warner Bros sarà diretto da Dexter Fletcher e il protagonista Robert Downey Jr. ha svelato che ci sono "delle conversazioni in corso" legate all'idea di usare il nuovo lungometraggio per costruire un universo cinematografico e televisivo.

La star ha sottolineato che il progetto potrebbe essere composto da film e serie destinate alla piattaforma di streaming HBO Max. Susan Downey ha aggiunto: "Potremmo realizzare un terzo film e fermarci, ma penso ci sia l'opportunità di costruire qualcosa di più, di creare degli spinoff su alcuni dei personaggi del terzo film, per vedere cosa accadrà nel panorama televisivo, scoprire come Warner Media sta iniziando a gettare le basi per progetti destinati a HBO e HBO Max".

La produttrice ha ribadito: "Abbiamo decisamente delle idee e progetti grandiosi, ma richiedono davvero molto impegno e coordinazione perché, pensiamo alla Marvel, non è qualcosa che si costruisce in un giorno solo. Sono necessarie delle 'vittorie' e risultati davvero positivi e poi avere l'occasione di creare dei legami tra i vari progetti e svilupparli". Robert ha infine spiegato: "Pensiamo che attualmente non ci sia nessun universo costruito sui misteri da risolvere e Conan Doyle è, ancora oggi, la voce definitiva in quel settore. Ho quindi pensato 'perché realizzare un terzo film se non si può creare degli spinoff e dare spazio alal diversità, ad altri periodi storici ed elementi?'. Non vogliamo ripeterci, non vogliamo semplicemente provare a copiare quello che è stato fatto altrove. Ma penso che il modello sia diventato molto più definito rispetto al passato".