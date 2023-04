Sherlock Holmes 3: realizzare il sequel è, secondo Susan Downey, una priorità

Susan Downey ha svelato che realizzare Sherlock Holmes 3, per i produttori e per Robert Downey Jr., è una priorità.

Sherlock Holmes 3 sembra potrebbe ancora arrivare sul grande schermo: il nuovo aggiornamento, che potrebbe far felici molti fan, arriva dalla produttrice Susan Downey.

Durante il podcast UnWrapped si è provato a far chiarezza sul destino delle avventure del detective interpretato da Robert Downey Jr e del suo braccio destro, il dottor Watson, parte affidata a Jude Law.

Sherlock Holmes 3 potrebbe essere realizzato

Da tempo si parla della possibile realizzazione del sequel e Susan Downey ha ora ammesso che realizzare Sherlock Holmes 3 è una "priorità" per la casa di produzione e per il marito.

Rispondendo a una domanda sulla possibile realizzazione del film, la produttrice ha spiegato: "Questo è ciò che posso dirvi... Prima di questo appuntamento abbiamo pranzato insieme a Robert... Ed è stato un argomento davvero specifico al centro della conversazione".

La produttrice ha aggiunto: "Quindi sì, è tra i progetti che sono previsti. Lo realizzeremo quando è giusto con le persone giuste, ma è una priorietà per la società e una priorità per Robert".

Sherlock Holmes 3 - Tutto quello che sappiamo sul film

Il destino del film nelle mani del protagonista

Guy Ritchie, regista dei primi due film, in una recente intervista ai microfoni di Collider aveva spiegato: "Devo essere onesto, ho lasciato che se ne occupasse Robert. Voleva essere al comando del nuovo progetto, quindi tutto dipende da lui. Si occuperà della sceneggiatura e di tutto il resto. Al momento non sono più coinvolto".