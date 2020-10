Sherlock Holmes 3, Dexter Fletcher: "Per ora il film è nel dimenticatoio"

Sherlock Holmes 3 è attualmente in una fase di stallo: il regista Dexter Fletcher ha infatti aggiornato i fan sulla situazione del sequel e le notizie non sono delle migliori. In occasione del podcast Celebrity Catch Up, il filmmaker ha spiegato che la situazione attuale delle produzioni cinematografiche ha reso complicato prevedere quando potrà iniziare la produzione.

Il regista Dexter Fletcher ha raccontato, parlando della terza avventura con protagonista Robert Downey Jr. nella parte dell'iconico detective creato da Arthur Conan Doyle: "Quel progetto sta attualmente riposando nel dimenticatoio fino al momento in cui sarà chiara la situazione del mondo e cosa sta accadendo".

Il filmmaker ha poi aggiunto: "Lo stesso accade con The Saint. Sto proseguendo con entrambi i progetti e quella è sempre stata parte della sfida".

Robert Downey Jr., durante una conferenza organizzata da Fast Company, aveva annunciato di avere intenzione di gettare le basi per un franchise in stile Marvel basato sulle indagini e le avventure di Sherlock Holmes, dando vita a un universo cinematografico. Bisognerà quindi attendere ancora un po' per scoprire se il progetto della star potrà realizzarsi.

Dexter Fletcher ha raccolto l'eredità di Guy Ritchie alla guida di Sherlock Holmes 3 dopo il successo di Rocketman.

Per ora la trama del nuovo film non è stata rivelata, ma Jude Law ha anticipato che Sherlock e Watson si incontreranno dopo essere rimasti a lungo distanti e non essersi visti.