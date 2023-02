Shelley Duvall: "Ecco perché sono scomparsa per 20 anni da Hollywood"

Shelley Duvall, indimenticabile al fianco di Jack Nicholson in Shining di Stanley Kubrick, ha parlato in una recente intervista del perché si è allontanata da Hollywood e della scelta di tornare davanti la macchina da presa in The Forest Hills, un nuovo film horror.

Negli ultimi 20 anni la star del cinema ha vissuto "in una piccola città nel Texas". Dopo aver recitato in più di 20 film diventando un'icona tra gli anni '70 e '80, e aver prodotto diversi programmi tv, l'attrice scelse nel 2002 di allontanarsi dal mondo di Hollywood e ritirarsi a vita privata. Fino ad ora.

Shelley Duvall è infatti tornata ad interpretare un nuovo ruolo in un film horror indipendente, The Forest Hills, che sarà presentato in anteprima l'11 marzo allo Smodcastle Cinemas di Atlantic Highlands, un cinema di proprietà del regista Kevin Smith.

Shelley Duvall nel cast di The Forest Hills, ecco la prima foto del ritorno dell'attrice

"E' divertentissimo tornare a recitare. Ti arricchisce la vita" ha dichiarato l'attrice scelta per il ruolo dal regista, sceneggiatore e produttore Scott Goldberg.

Tante le voci che si sono susseguite dopo il suo addio a Hollywood, legate soprattutto alla salute mentale dell'attrice che, adesso, ha rivelato cosa la spinse a lasciare quel mondo.

Dopo i primi grandi successi, negli anni '90 le offerte di lavoro iniziarono a diventare sempre meno frequenti. Poi, come riportato da People, quando a suo fratello venne diagnosticato un cancro alla colonna vertebrale, la Duvall scelse di lasciare il cinema e tornare in Texas. "È il periodo sabbatico più lungo che mi sia mai presa, ma è stato per motivi davvero importanti: ritrovare un legame con la mia famiglia".

Ora, dopo questa lunga assenza, l'attrice è pronta ad affrontare nuove sfide davanti la macchina da presa e la speranza è proprio quella di continuare a recitare anche dopo questo nuovo horror. Shelley ha ricordato: "Jessica Tandy ha vinto un Oscar quando aveva 80 anni. Posso ancora vincere".