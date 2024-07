Morta Shelley Duvall, la leggendaria star di Shining aveva 75 anni

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter pochi istanti fa, Shelley Duvall è morta all'età di 75 anni. Pupilla di Robert Altman, per il quale recitò in sette film, divenne celebre al grande pubblico per il suo ruolo in Shining, adattamento del romanzo di Stephen King diretto da Stanley Kubrick.

La Duvall è morta nel sonno per complicazioni dovute al diabete nella sua casa di Blanco, in Texas, ha dichiarato Dan Gilroy, suo compagno di vita dal 1989. "La mia cara, dolce, meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciato. Troppe sofferenze ultimamente, ora è libera. Vola via, bellissima Shelley", ha dichiarato Gilroy.

Nel novembre 2016, una Duvall irriconoscibile era apparsa in un episodio del talk show di Dr. Phil e rivelando di soffrire di una malattia mentale. "Sono molto malata. Ho bisogno di aiuto", aveva raccontato.

Prima di fuggire da Hollywood per il suo Texas a metà degli anni Novanta, la Duvall aveva una carriera fiorente come attrice, unica nel suo genere, e a capo della sua casa di produzione, la Think Entertainment, che creava programmi per bambini innovativi e ricchi di star per la televisione via cavo che le hanno fruttato due nomination agli Emmy Award.

Tre donne: un'immagine di Sissy Spacek e Shelley Duvall

Pupilla di Robert Altman

Mentre frequentava l'università di Houston, sua città natale, la Duvall è stata scoperta dai membri dello staff di Altman e convinta a fare un provino. Debutta quindi sullo schermo nel ruolo della seduttrice adolescente e guida turistica dell'Astrodome Suzanne Davis in Anche gli uccelli uccidono (1970).

Dieci anni dopo, la ritroviamo mentre canta e recita accanto a Robin Williams nel ruolo dell'iconico personaggio dei fumetti Olivia, la volitiva damigella in pericolo, nell'adattamento live-action di Popeye - Braccio di Ferro di Altman.

Continua a collaborare con Altman ne I compari (1971); è una donna che ha una storia d'amore nel Mississippi con il rapinatore di banche Keith Carradine in Gang (1974); è la groupie L.A. Joan, appassionata di hot pants e di un'atmosfera da "ragazza di strada" in Nashville (1975); è la moglie del presidente Grover Cleveland in Buffalo Bill e gli indiani (1976); e infine Millie Lamoureaux, una fantasiosa addetta di un centro benessere per anziani di Palm Springs, in Tre donne (1977).

Altman dichiarò che la Duvall "era in grado di oscillare su tutti i lati del pendolo: affascinante, sciocca, sofisticata, patetica, persino bella". Ha vinto il premio come miglior attrice al Festival di Cannes per il ruolo di Millie.

Shelley Duvall in Shining

L'esperienza con Stanley Kubrick

Per l'adattamento cinematografico di Shining di Stephen King, la Duvall ha dichiarato di essere stata messa alla prova durante i 13 mesi di riprese in Inghilterra. Nel classico dell'orrore, l'attrice interpreta la moglie di Jack Nicholson Wendy Torrance, che trascorre un rigido inverno nel desolato Overlook Hotel con il marito scrittore - che lentamente impazzisce - e il loro giovane figlio (Danny Lloyd).

Kubrick l'ha fatta "piangere 12 ore al giorno per settimane intere", ha dichiarato in un'intervista del 1981 alla rivista People. "Non darò mai più così tanto. Se volete soffrire e chiamarla arte, fate pure, ma non con me".

Prima di una scena, ha raccontato nel gennaio 2021, metteva un walkman Sony e "ascoltavo canzoni tristi. Oppure pensavo a qualcosa di molto triste nella sua vita o a quanto mi mancasse la mia famiglia o i miei amici. Ma dopo un po' il corpo si ribella. Dice: 'Smettila di farmi questo. Non voglio piangere tutti i giorni'. E a volte solo questo pensiero mi faceva piangere. Svegliarsi il lunedì mattina, così presto, e rendersi conto che si doveva piangere tutto il giorno perché era programmato, mi faceva piangere. Pensavo: 'Oh no, non posso, non posso'. Eppure ce l'ho fatta. Non so come ho fatto. Anche Jack me l'ha detto. Mi ha detto: 'Non so come fai'".