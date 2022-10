Shelley Duvall nel cast di The Forest Hills, ecco la prima foto del ritorno dell'attrice

Shelley Duvall, la star di Shining, tornerà sul grande schermo dopo 20 anni, in occasione dell'horror-thriller The Forest Hills, di cui è stata condivisa la prima foto ufficiale.

Il progetto sarà scritto e diretto da Scott Goldberg ed è il primo progetto in cui apparirà l'attrice dopo che aveva annunciato il suo ritiro dal mondo dello spettacolo nel 2002, dopo aver fatto parte del cast della commedia Manna from Heaven.

Nel film The Forest Hills reciteranno anche Edward Furlogn, Chiko Mendez e Dee Wallace.

Al centro della trama c'è un uomo disturbato che viene tormentato da visioni da incubo dopo aver subito un trauma cranico mentre era in campeggio nella zona delle Catskill Mountains.

Shelley Duvall avrà la parte della madre di Rico (Mendez), mentalmente ed emotivamente disturbato, che diventa la sua voce interiore.

Shelley Duvall nel film The Forest Hills

Scott Goldberg ha dichiarato: "Siamo enormi fan di Shining ed è onestamente uno dei miei film horror preferiti di sempre, insieme a Halloween di John Carpenter e Il giorno degli zombi di George A. Romer grazie alle atmosfere oscure che hanno creato con i loro film, le colonne sonore perfette e gli elementi che li rendono i miei preferiti. Shelley ha contribuito a rendere Shining un capolavoro assoluto dando tutta se stessa e recitando in un modo che ha realmente dimostrato la paura e l'orrore di una madre in isolamento".

Shining: Stanley Kubrick contro Stephen King, il soggetto della discordia

L'attrice ha collaborato nella sua carriera con maestri del cinema come Robert Altman, Woody Allen, Stanley Kubrick, Terry Gilliam e Steven Soderbergh.

Nel 2016 Shelley era apparsa in televisione in una controversa puntata dello show di Dr. Phil in cui rivelava di avere problemi mentali e di avere bisogno di aiuto.