Shelley Duvall: il trailer di The Forest Hills, l'ultimo film dell'attrice prima della sua morte

È stato diffuso il trailer di The Forest Hills, l'ultimo film in cui è comparsa Shelley Duvall, in uscita nelle sale all'inizio di ottobre. L'attrice è morta a luglio per complicazioni dovute al diabete, all'età di 75 anni.

Si tratta del suo ruolo più recente dopo più di 20 anni di assenza dallo schermo: l'ultima volta ha recitato in Manna from Heaven (2002).

The Forest Hills è stato diretto da Scott Goldberg e segue Rico (Chiko Mendez), il figlio del personaggio di Duvall, che cade sempre più nel vortice della follia. È perseguitato da vecchi e oscuri segreti e dall'incubo di diventare un lupo mannaro. Il film è ambientato nelle Catskill Mountains, dove Rico inizia a diventare sempre più pauroso, mentre affronta il suo rapporto tumultuoso con la madre.

Goldberg era ansioso di lavorare con la leggenda di Hollywood e ha detto di aver chiamato la Duvall nel 2023 per chiederle di interpretare un ruolo di supporto. "Shelley è un'icona di Hollywood. Sono felice che abbia l'opportunità di dimostrare che ha ancora talento", ha dichiarato Goldberg a People lo scorso anno.

La Duvall è stata ripresa a distanza nella sua casa in Texas e diretta tramite Zoom. "Recitare di nuovo - è così divertente. Arricchisce la tua vita", aveva dichiarato la Duvall a People.

"È molto divertente essere tornata", ha dichiarato in un'intervista per il film. "Amo questo lavoro. Può davvero aiutarti a uscire da un periodo di crisi".

Prima di morire, l'attrice di Shining ha dichiarato al New York Times di essere stata motivata a partecipare al film perché "voleva recitare di nuovo". E ha aggiunto: "E poi questo tizio continuava a chiamarmi, e così ho finito per farlo".



Il ritorno in scena

La Duvall si è ritirata dalla recitazione dopo aver girato Manna from Heaven. Nel 2016, l'attrice ha fatto un'apparizione allo show Dr. Phil, che all'epoca è stata ampiamente criticata per aver sfruttato i suoi problemi di salute mentale. Nel 2021 ha espresso il suo rammarico per la sua apparizione a The Hollywood Reporter.

Shining: un primo piano di Shelley Duvall

Dopo la sua morte, Goldberg ha dichiarato a People: "Shelley lascia un'eredità incredibile e mancherà a tantissime persone, me compreso", ha detto. "Sono orgoglioso di lei per aver superato le avversità tornando a recitare e le sarò sempre grato per la sua amicizia e gentilezza". The Forest Hills sarà distribuito nelle sale cinematografiche a partire da venerdì 4 ottobre.