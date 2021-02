Shelley Duvall parla dei suoi disturbi mentali: "Non avrei dovuto fidarmi del Dr. Phil"

Nel 2016 Shelley Duvall aveva rilasciato una scioccante e controversa intervista durante il programma Dr. Phil. Dopo quell'occasione l'attrice aveva dichiarato di soffrire di disturbi mentali e in una recente intervista ha svelato come ha gestito la sua situazione.

Shelley Duvall e Danny Lloyd in una scena di Shining

La star di Shining era stata contattata nel 2016 da un produttore del Dr. Phil, il celebre psicologo e conduttore dell'omonimo programma televisivo americano. Nell'intervista che Shelley Duvall ha rilasciato per The Hollywood Reporter, l'attrice ha confessato di sentirsi ancora angosciata a parlare dell'esperienza col Dottor Phil McGraw.

"Ho scoperto che tipo di persona è nel modo più duro", ha detto Duvall. "Neanche a mia madre piaceva. Molte persone mi dicevano: "Non saresti dovuta andare al suo programma, Shelley". Invece mi sono sottoposta alla sua intervista. Dopo la trasmissione e il conseguente contraccolpo, McGraw ha provato più volte a ricontattarmi."

"Ha iniziato a chiamare anche mia madre", ha continuato l'attrice. "Lei gli ha detto: "Non chiamare più mia figlia". Ma ha iniziato a insistere, chiamando spesso mia madre per cercare di convincerla a lasciarmi parlare di nuovo con lui".

Secondo quanto ricostruito dal reporter, un portavoce del Dr. Phil avrebbe dichiarato che lo psicologo avrebbe insistito per cercare di aiutare l'attrice ad affrontare la sua malattia mentale, ma anche per offrire al suo pubblico un'opportunità per condividere informazioni utili per questo genere di disturbi. "Non stigmatizziamo la malattia come molti fanno", ha spiegato il portavoce. "Senza nessun altro che offrisse aiuto, il nostro obiettivo era quello di documentare la lotta di Shelley e portare risorse straordinarie per cambiare la sua traiettoria, come abbiamo fatto con altre persone in 19 anni di attività. Sfortunatamente, Shelley ha rifiutato la nostra offerta iniziale per il trattamento ospedaliero, che avrebbe incluso valutazioni fisiche e mentali complete, dandole la possibilità di gestire privatamente le sue sfide. Dopo molti mesi di follow-up, in collaborazione con sua madre, alla fine ha rifiutato l'assistenza. Ovviamente siamo rimasti molto delusi, ma quelle offerte di aiuto rimangono aperte anche oggi."