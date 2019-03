She-Ra e le Principesse Guerriere: un video per la Giornata della Donna celebra l'importanza della serie

She-Ra e le Principesse Guerriere, la nuova serie animata dedicata all'iconica eroina, è al centro di un video realizzato dalla DreamWorks per celebrare la Giornata della Donna e ricordare i motivi per cui è importante portare sullo schermo dei personaggi femminili da considerare un esempio e in cui le giovani spettatrici possono riconoscersi.

Il filmato è stato girato con la collaborazione delle autrici, delle doppiatrici e delle giovani fan e spiega che She-Ra contribuisce a dimostrare quanto sia essenziale dare spazio a protagoniste femminili potenti, coraggiose e che rappresentano la diversità esistente nella società contemporanea, senza però dimenticare di mostrare anche personaggi maschili che le sostengono e aiutano.

She-Ra e le Principesse Guerriere, distribuita in Italia grazie a Netflix, racconta la storia di un'orfana di nome Adora, che abbandona la vecchia esistenza nella malefica Horde quando scopre una spada magica capace di trasformarla nella mitica principessa guerriera She-Ra. Adora si unisce, così, alla Ribellione formando un gruppo di principesse magiche pronte a combattere il male. Nel gruppo Glimmer, Bow e Catra.