She-Ra: la serie live-action ha trovato la sua sceneggiatrice

La serie live-action di She-Ra in fase di sviluppo per Amazon MGM Studios ha trovato la sua sceneggiatrice: le fonti di Variety hanno svelato il coinvolgimento di Heidi Schreck.

Il progetto sarà indipendente da quello animato recentemente realizzato per Netflix e non avrà alcun legame con quella storia.

I primi dettagli della serie

La serie sarà diretta e prodotta da Nicole Kassell, mentre nel team della produzione ci sarà anche Robin Sweet.

Lo sviluppo della serie live-action è iniziato nel 2021 e il progetto viene descritto come un epico fantasy su una ragazza orfana che guida una rivoluzione per salvare il suo pianeta dalla distruzione.

Heidi Schreck ha lavorato in precedenza in show come Billions e Nurse Jackie per Showtime, Dispatches from Elsewhere per AMC, e I Love Dick, prodotta per Amazon.

La filmmaker ha scritto anche lo spettacolo teatrale What the Constitution Means To Me, andato in scena a Broadway nel 2019 e che ha ottenuto due nomination ai Tony e diventato finalista per il Pulitzer.

Il personaggio sugli schermi

She-Ra, fino a questo momento, non è mai stata al centro di un progetto live-action dopo il suo debutto, avvenuto nel 1985, nel film animato He-Man and She-Ra: The Secret of the Sword ed è poi stata protagonista di due serie, la prima andata in onda dal 1985 al 1986 e la seconda realizzata per Netflix e composta da cinque stagioni, arrivando alla sua conclusione nel mese di maggio 2020, in cui si seguiva la storia della principessa Adora, ovvero la sorella del principe Adam che è stata rapita quando era solo una bambina. Una volta adulta She-Ra inizia a combattere con un gruppo di amici per difendere il suo mondo. Negli episodi Adora si unisce alla Ribellione formando un gruppo di principesse magiche, che comprendeva Glimmer, Bow e Catra, pronte a combattere il male.