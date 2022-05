She-Hulk: il trailer e il poster svelano il titolo e la data di uscita

Marvel e Disney+ hanno annunciato, con un nuovo trailer e un poster la data di uscita della serie She-Hulk: il 17 agosto prenderà il via il progetto con sottotitolo Attorney at Law.

Nel video si vede la protagonista mentre deve affrontare il suo lavoro come avvocato e riceve i consigli del cugino Bruce Banner su come gestire la sua situazione.

Nel trailer si vedono inoltre Titania, nuovi nemici e le conseguenze della trasformazione in She-Hulk sulla vita della protagonsita.

She-Hulk avrà come protagonista Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters, la cugina di Bruce Banner, e includerà nel cast anche Mark Ruffalo, che riprenderà il ruolo di Bruce Banner/Hulk, e Tim Roth nei panni dell Abominio: il villain comparso nel MCU nel film del 2008 intitolato L'incredibile Hulk.

She-Hulk: il poster della serie

La serie mostrerà quello che accade a Jennifer Walters, brillante avvocato che lavora a New York, dopo che riceve una trasfusione di sangue da suo cugino Bruce Banner, ricevendone anche i poteri.

Tra gli interpreti ci saranno anche Jameela Jamil nel ruolo di Titania, Ginger Gonzaga, Josh Segura, e Renee Elise Goldsberry.