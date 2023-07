She-Hulk vs. Disney: Tatiana Maslany commenta le dichiarazioni di Bob Iger sullo sciopero ad Hollywood

Il CEO di Disney, Bob Iger, ha suscitato molte critiche con i suoi recenti commenti sugli scioperi di SAG-AFTRA e WGA, irritando persino qualcuno che lui preferirebbe non vedere arrabbiato: stiamo ovviamente parlando di Tatiana Maslany, la protagonista di She-Hulk: Attorney at Law.

All'inizio di questo mese, Iger ha definito la decisione degli sceneggiatori e degli attori di scioperare "molto inquietante" e ha esortato le rispettive unioni a essere più "realistiche" nelle loro richieste. Diversi attori di alto profilo hanno criticato l'esecutivo per le sue dichiarazioni, e ora anche Tatiana Maslany ha risposto in modo piuttosto diretto.

"Penso che Bob sia completamente fuori dalla realtà", ha dichiarato la Maslany durante un'intervista del THR che ha avuto luogo a New York City. "È completamente fuori dalla realtà per quanto concerne i lavoratori che rendono possibili i suoi show, che fanno sì che le persone guardino queste serie, che gli portano spettatori e guadagni."

She-Hulk: Attorney at Law - una scena della serie

"Avendo lavorato in uno show di Disney, so come le persone vengono trascurate e sfruttate ed è scandalosa la quantità di ricchezza che non viene condivisa con chi effettivamente realizza lo show. Questo riguarda la troupe, il cast, gli sceneggiatori", ha sottolineato l'attrice. Al momento è impossibile prevedere quanto dureranno gli scioperi anche se alcuni analisti del settore ritengono che potrebbero protrarsi fino al 2024.