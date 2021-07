She-Hulk: nella serie ci sarà la rottura della quarta parete?

She-Hulk sarà una delle nuove serie Marvel prodotte per Disney+ e online sono emerse nuove possibili anticipazioni sul progetto con star Tatiana Maslany.

Gli spoiler sono stati pubblicati online dal sito The Direct e riguardano un aspetto specifico della storia della cugina di Bruce Banner.

She-Hulk viene descritta come una serie in stile comedy ambientata nel mondo degli avvocati con episodi della durata di trenta minuti. Le nuove notizie sostengono inoltre che Jennifer Walters, ovvero She-Hulk, in più di un'occasione sarà al centro di scene in cui si assisterà alla rottura della quarta parete e parlerà direttamente agli spettatori. La protagonista interpretata da Tatiana Maslany, inoltre, sembra sia consapevole di essere un personaggio che fa parte del Marvel Cinematic Universe.

Questo approccio narrativo è simile a quello usato nella storia a fumetti intitolata The Sensational She-Hulk di John Byrne, in cui l'eroina prende in giro alcuni aspetti dei Marvel Comics.

Jessica Gao sarà la showrunner della serie mentre alla regia ci saranno anche Kat Coiro e Anu Valia.

Nel cast ci sarà inoltre spazio per Jameela Jamil, Tim Roth, Ginger Gonzaga, Renee Elise Goldsberry e Mark Ruffalo.

Nello show Marvel She-Hulk, Tatiana Maslany è Jennifer Walters, avvocato e cugina di Bruce Banner (Mark Ruffalo) che usa il proprio sangue per salvarla, trasmettendole così i suoi poteri. She-Hulk può tuttavia mantenere la propria intelligenza e personalità quando si trasforma fisicamente.