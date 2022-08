She-Hulk: la serie Marvel cambia data di uscita su Disney+

Disney+ ha annunciato un cambiamento nella data di uscita della serie She-Hulk: il progetto con star Tatiana Maslany debutterà infatti il 18 agosto, di giovedì, non più il 17.

La stagione, che potrebbe essere l'unica realizzata come altri progetti prodotti da Marvel Studios per il piccolo schermo, sarà composta da nove puntate.

La protagonista di She-Hulk: Attorney at Law, Tatiana Maslany, ha spiegato che la serie sarà molto diversa da quelle del passato e sarà contraddistinta da un umorismo irriverente.

La creatrice Jessica Gao ha confermato che potrebbe essere considerata la prima comedy con episodi di trenta miuti della Marvel.

La serie mostrerà quello che accade a Jennifer Walters, brillante avvocato che lavora a New York, dopo che riceve i poteri di suo cugino Bruce Banner, interpretato da Mark Ruffalo. Tra gli interpreti ci saranno anche Jameela Jamil nel ruolo di Titania, Ginger Gonzaga, Josh Segura, e Renee Elise Goldsberry