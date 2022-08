She-Hulk: la sceneggiatrice conferma che la serie parlerà degli Accordi di Sokovia

Jessica Gao, la sceneggiatrice di She-Hulk, ha appena confermato che la serie parlerà degli accordi di Sokovia, menzionati per la prima volta in Captain America: Civil War.

Dopo essere apparsi per la prima volta in Captain America: Civil War, gli Accordi di Sokovia sono stati praticamente dimenticati ma adesso, secondo quanto affermato dalla sceneggiatrice di She-Hulk, torneranno alla ribalta verso la fine della prima stagione della serie targata Disney+.

She-Hulk: una scena della serie

La sceneggiatrice Jessica Gao, durante un'intervista di The Direct, ha recentemente confermato che lo show tratterà l'argomento: "Lo show risponderà alla domanda su cosa sia successo agli Accordi di Sokovia. Accadrà verso la fine della prima stagione ma quello che è certo è che i fan otterranno una risposta su ciò che è realmente accaduto agli Accordi".

Ricordiamo che gli Accordi di Sokovia, erano una sorta di trattato che imponeva ai supereroi di registrarsi e rispettare le linee guida e i regolamenti stabiliti dalle Nazioni Unite: prevedibilmente, una parte della squadra si è detta d'accordo con questa scelta, mentre l'altra si è opposta con forza.

La sinossi di She-Hulk: Attorney at Law recita: "La serie segue la complicata vita di Jennifer Walters, un avvocato single e trentenne che guarda caso è anche un Hulk superpotenziato di 2,03 metri. La serie di nove episodi accoglie una gran quantità di veterani dell'MCU, tra cui Mark Ruffalo come Smart Hulk, Tim Roth come Emil Blonsky/Abominio, e Benedict Wong come Wong."