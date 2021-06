She-Hulk: Mark Ruffalo in una foto dal set della serie

Mark Ruffalo reciterà nella serie She-Hulk, uno dei nuovi progetti della Marvel prodotti per la piattaforma di streaming Disney+.

L'attore Mark Ruffalo è ritratto in una foto realizzata sul set della serie She-Hulk in cui riprenderà il ruolo di Bruce Banner.

L'immagine era stata condivisa dall'attrice Anais Almonte su Facebook, che ha poi successivamente cancellato gli scatti, e mostra l'attore mentre indossa la sua tuta necessaria alle riprese in motion-capture.

Tatiana Maslany sarà la protagonista della serie She-Hulk in cui apparirà anche Mark Ruffalo che ritorna nel Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Endgame.

Jessica Gao (Rick and Morty) si occuperà della sceneggiatura dello show dedicato al personaggio co-creato da Stan Lee. She-Hulk è Jennifer Walters, avvocato e cugina di Bruce Banner che usa il proprio sangue per salvarla, trasmettendole così i suoi poteri. She-Hulk può tuttavia mantenere la propria intelligenza e personalità quando si trasforma fisicamente.

Nel cast ci sarà anche Renee Goldsberry che interpreterà un personaggio di nome Amelia.