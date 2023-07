She-Hulk, lo sceneggiatore dell'episodio con Daredevil pagato una miseria

La comparsa di Charlie Cox di nuovo nelle vesti di Daredevil in She-Hulk: Attorney at Law, in attesa di vederlo tornare definitivamente in Daredevil: Born Again, ha mandato in visibilio i fan MCU ma non la sceneggiatrice dell'episodio Cody Ziglar.

In questi mesi tiene banco a Hollywood lo sciopero degli sceneggiatori, dopo il mancato accordo nella rinegoziazione del contratto sui compensi. Ziglar per l'episodio di She-Hulk con Daredevil ha guadagnato soltanto 396 dollari. Una cifra scioccante, se si considerano le cifre guadagnate di dirigenti degli studios, in primis Bob Iger con più di 50 milioni di dollari all'anno:"Questo è stato uno degli episodi tv più visti, di una delle serie televisive più viste su Disney+. Ha persino fatto parte di molteplici liste di 'migliori episodi del 2022'. Il mio assegno residual era di 396 dollari. Per questo stiamo scioperando".

Da stanotte è iniziato anche lo sciopero degli attori; una protesta congiunta dei due comparti che non si vedeva dagli anni '60. Nel frattempo Charlie Cox è pronto a tornare nei panni di Matt Murdock/Daredevil nella nuova serie tv a distanza di cinque anni dalla cancellazione di Netflix, e dal titolo Daredevil: Born Again.