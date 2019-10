She-Hulk: Liv Tyler sarà di nuovo Betty Ross nella serie Marvel?

She-Hulk, la nuova serie prodotta per Disney+, potrebbe avere tra i suoi protagonisti l'attrice Liv Tyler che ha interpretato Betty Ross nel film co protagonista Edward Norton.

Nello show che farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe si racconterà la storia di Jennifer Walters, la cugina di Bruce Banner nei fumetti della Marvel, che di giorno lavora come avvocato e dopo una trasfusione di sangue ottiene i poteri di Hulk che le ha salvato la vita dopo un incidente.

Per ora la produzione dello show Marvel non ha rivelato il nome dell'attrice che interpreterà la protagonista, ma nel cast potrebbe esserci Liv Tyler, al suo ritorno nel mondo dei fumetti dopo l'esperienza nel film L'incredibile Hulk accanto a Edward Norton.

Secondo le fonti del sito CBR.com i produttori avrebbero intenzione di mostrare in azione il Generale Ross, che era stato affidato all'attore William Hurt, e forse Betty, il personaggio interpretato dalla star del cinema.

Per ora, tuttavia, non c'è alcuna conferma riguardante la serie che arriverà sulla piattaforma di streaming Disney+ dove saranno disponibili in futuro anche The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, Loki, WandaVisione e la serie animata What If...?