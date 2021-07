She-Hulk: Josh Segarra entra nel cast della serie

La serie She-Hulk, uno dei prossimi progetti Marvel prodotti per Disney+, avrà tra i propri interpreti anche Josh Segarra, attore già apparso in show come Arrow.

La produzione dell'atteso debutto della cugina di Bruce Banner, come prevedibile, non ha voluto svelare alcun dettaglio riguardante il personaggio che è stato affidato all'attore.

She-Hulk viene descritta come una serie in stile comedy ambientata nel mondo degli avvocati con episodi della durata di trenta minuti. A interpretare Jennifer Walters, ovvero She-Hulk, sarà l'attrice Tatiana Maslany, in passato già star sul piccolo schermo con Orphan Black.

Josh Segarra ha recitato recentemente in AJ and the Queen e nel film con star Dolly Parton intitolato Christmas in the Square. Prossimamente l'attore sarà uno dei membri del cast della seconda stagione di The Other Two.

Jessica Gao sarà la showrunner della serie mentre alla regia ci saranno anche Kat Coiro e Anu Valia.

Nel cast ci sarà inoltre spazio per Jameela Jamil, Tim Roth, Ginger Gonzaga, Renee Elise Goldsberry e Mark Ruffalo.

Nello show Marvel She-Hulk, Tatiana Maslany è Jennifer Walters, avvocato e cugina di Bruce Banner (Mark Ruffalo) che usa il proprio sangue per salvarla, trasmettendole così i suoi poteri. She-Hulk può tuttavia mantenere la propria intelligenza e personalità quando si trasforma fisicamente.