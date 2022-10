She-Hulk: l'incontro tra Daredevil e Jennifer Walters manda i fan in visibilio

Il ritorno del Daredevil di Charlie Cox nell'ottavo episodio della serie Marvel She-Hulk ha fatto andare in sollucchero i fan dello show in programmazione su Disney+ soprattutto per la svolta romantica. I due eroi, infatti, hanno trascorso una notte di passione dopo aver unito le forze per combattere i villain.

She-Hulk: Attorney at Law - una scena della serie

I fan, ovviamente, sono impazziti riversando su Twitter i loro commenti a caldo dopo l'emozionante notte di passione di She-Hulk e Daredevil. Un utente ha anche scritto che il collegamento She-Hulk/Daredevil ha reso l'episodio 8 di She-Hulk "il miglior episodio di Marvel TV di sempre". Altri sono rimasti sbalorditi dagli eventi che si sono verificati durante l'episodio.

I fan hanno atteso l'incontro tra She-Hulk e Daredevil fin da quando è stato rivelato che Charlie Cox sarebbe apparso nello show al Comic-Con di San Diego. Dopo la delusione per il modo in cui Kingpin di Vincent D'Onofrio è stato inserito in Hawkeye, alcuni erano preoccupati, ma giudicare dalle reazioni sui social media, molti fan sono rimasti soddisfatti da ciò che hanno visto.

She-Hulk: un video mostra Daredevil di nuovo in azione

La domanda che ora circola tra gli spettatori è la seguente: She-Hulk e Daredevil si riuniranno di nuovo nel MCU? Sappiamo che Daredevil avrà una nuova serie Disney+ a lui dedicata composta da 18 episodi, Daredevil: Born Again. Resta da capire che ne sarà di She-Hulk dopo la fine dello show.