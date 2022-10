She-Hulk: un video mostra Daredevil di nuovo in azione

Daredevil, interpretato da Charlie Cox, tornerà in azione nella serie She-Hulk e online è stata condivisa la clip della sua entrata in scena.

La prossima puntata di She-Hulk regalerà ai fan una nuova apparizione di Daredevil, come anticipato da un video che mostra il personaggio affidato a Charlie Cox di nuovo in azione.

Nel filmato Matt Murdock, che indossa un costume diverso rispetto alla serie andata in onda su Netflix, si scontra con la protagonista interpretata da Tatiana Maslany.

La serie She-Hulk: Attorney at Law, i cui episodi arrivano ogni settimana su Disney+, mostra quello che accade a Jennifer Walters, brillante avvocato che lavora a New York, dopo che riceve i poteri di suo cugino Bruce Banner, interpretato da Mark Ruffalo.

Tra gli interpreti ci sono anche Jameela Jamil nel ruolo di Titania, Ginger Gonzaga, Josh Segura, e Renee Elise Goldsberry

Charlie Cox, prossimamente, sarà invece nuovamente assoluto protagonista di una serie grazie a Daredevil: Born Again, che lo vedrà recitare accanto a Vincent D'Onofrio.