She-Hulk: la felpa della crew anticipa una location della serie tv?

Un membro della troupe di She-Hulk, la nuova serie Marvel incentrata sulla supereroina interpretata da Tatiana Maslany, ha sfoggiato una felpa sulla quale vediamo Hulk e sua cugina insieme in una location particolare. Ora i fan si chiedono se questa possa essere un'anticipazione di ciò che verrà mostrato all'interno dello show.

Nel corso del prossimo anno, il pubblico avrà finalmente la possibilità di godersi il debutto di She-Hulk, la nuovissima serie di Disney+ che porterà l'amata eroina all'interno del Marvel Cinematic Universe. Dopo che, alla fine dello scorso anno, Tatiana Maslany è stata scelta per il ruolo principale dello show, l'hype per la serie ha continuato a crescere ed i fan hanno cercato di carpire qualche dettaglio della trama tramite indiscrezioni o foto scattate nel dietro le quinte. Questa settimana, ad esempio, un membro della troupe ha fatto capire che le riprese stanno ormai giungendo al termine. Ha inoltre sfoggiato una felpa che non è certo passata inosservata sui social: in molti ora si chiedono se quella ritratta possa essere una location della serie TV. Lo scatto, apparso su Instagram, mostra una felpa con sopra disegnati She-Hulk e Hulk in versione chibi. I due sono seduti in un Tiki bar chiamato "Bruce's Bar".

Tatiana Maslany interpreterà She-Hulk, alter ego di Jennifer Walters, un avvocato di New York City la cui vita è cambiata dopo aver avuto un incidente ed aver ricevuto una trasfusione di sangue da suo cugino, Bruce Banner. Di conseguenza, anche Jennifer sviluppa dei poteri che influenzano sia la sua vita di avvocato che la sua nuova vita da supereroe. Il cast della serie includerà anche Mark Ruffalo, interprete ufficiale di Hulk nel MCU, Jameela Jamil come Titania, Tim Roth come Abominio e Josh Segarra e Renee Elise Goldsberry in ruoli attualmente non specificati. La showrunner della serie sarà Jessica Gao, la cui filmografia include Silicon Valley e Rick and Morty. Alla regia troviamo invece Kat Coiro (C'è sempre il sole a Philadelphia, Brooklyn Nine-Nine) e Anu Valia (Non ho mai...).