She-Hulk: Daredevil ritratto nei due nuovi poster

She-Hulk ha riportato in scena Daredevil e, per festeggiare l'incontro tra i due personaggi Marvel, sono stati condivisi due nuovi poster.

Le immagini promozionali inedite ritraggono quindi l'eroe interpretato da Charlie Cox, che aveva ripreso la parte dell'avvocato dalla doppia vita in occasione di Spider-Man: No Way Home.

Dopo l'ottavo episodio di She-Hulk: Attorney at Law, Marvel e Disney+ hanno condiviso online i due poster inediti. Nell'immagine in cui Matt diventa Daredevil si può inoltre vedere il costume che rende omaggio alla versione originale proposta dai fumetti.

She-Hulk: il poster dedicato a Daredevil

She-Hulk: il poster dedicato a Matt Murdock

La serie She-Hulk: Attorney at Law, i cui episodi arrivano ogni settimana su Disney+, mostra quello che accade a Jennifer Walters, brillante avvocato che lavora a New York, dopo che riceve i poteri di suo cugino Bruce Banner, interpretato da Mark Ruffalo.

Tra gli interpreti ci sono anche Jameela Jamil nel ruolo di Titania, Ginger Gonzaga, Josh Segura, e Renee Elise Goldsberry

Charlie Cox, prossimamente, sarà invece nuovamente assoluto protagonista di una serie grazie a Daredevil: Born Again, che lo vedrà recitare accanto a Vincent D'Onofrio.