She-Hulk: Attorney at Law, dove porta il QR Code che si vede nell'episodio 3?

Un altro giovedì a ha portato con sé un nuovo episodio di She-Hulk: Attorney at Law, e con esso ha fatto la sua comparsa anche un nuovo easter egg, uno che tuttavia ha richiesto un passo più per essere scoperto, perché presente sotto forma di QR Code.

In casa Marvel, si sa, gli easter egg sono come il pane, ma ultimamente i Marvel Studios si stanno davvero superando in fatto di piazzamento, sfruttando appieno la moderna tecnologia per regalarcene ancor di più, e in modo più interattivo.

L'ultimo esempio è riscontrabile nel terzo episodio di She-Hulk: Attorney at Law, la serie di Disney+ con protagonista Tatiana Maslany, che questa settimana vedeva lo studio legale per cui lavora Jennifer Walters alle prese con un caso in cui era coinvolta un'asgardiana mutaforma che si era spacciata per la star della musica Megan Thee Stallion (che, tra l'altro, è protagonista di un simpatico cameo nello stesso episodio).

Nel corso delle ricerche per il caso, i nostri avvocati si imbattono in una pagina web che presenta anche un QR Code che, se scannerizzato, ci porta sul sito ufficiale di Marvel.com, dove è possibile leggere il secondo numero delle avventure a fumetti di She-Hulk.

Il primo numero, infatti, era stato reso disponibile per la lettura tramite il medesimo espediente nell'episodio precedente e, a questo punto, è facile pensare che nel prossimo potrebbe essere nascosto un QR Code che porti al terzo numero... Sarà il caso di prestare attenzione!

Un nuovo episodio di She-Hulk: Attorney at Law è disponibile ogni giovedì su Disney+.