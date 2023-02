She-Hulk, l'action figure di Daredevil con il costume indossato da Charlie Cox nella serie Disney+

La nuova action figure creata da Hot Toys mostra il Daredevil di Charlie Cox nella versione che i fan hanno potuto vedere in She-Hulk: Attorney at Law, serie Disney+ con protagonista Tatiana Maslany.

In She-Hulk: Attorney at Law, Daredevil è apparso con il costume rosso e giallo, come quello che si trova in alcune run fumettistiche su Matt Murdock. Hot Toys ha ora portato alla luce la sua action figure del personaggio interpretato da Charlie Cox, e basata proprio sulla versione della serie con protagonista Tatiana Maslany.

Come riportato da ComicBookMovie, Hot Toys ha realizzato una action figure in scala 1/6 basata dunque sul personaggio apparso in She-Hulk: Attorney at Law.

L'action figure è stata realizzata guardando al Daredevil di Charlie Cox con una tuta in giallo scuro, bordeaux e argento grigiastro. Nella prima immagine che appare nel post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale, il personaggio appare con il cappuccio di Daredevil e il Billy Club "in modalità estesa", mentre nella seconda con "i suoi caratteristici occhiali da sole".

Intanto, i fan di Daredevil potrebbero rivedere il personaggio in Echo, spin-off di Hawkeye che potrebbe arrivare quest'anno su Disney+, ma che non ha ancora una data di uscita.

Solo alcuni mesi fa, Charlie Cox ha ringraziato i fan di Daredevil attribuendo loro il merito del suo ritorno sullo schermo. L'attore sarà infatti protagonista della serie composta da 18 episodi Daredevil: Born Again.

In attesa dunque di rivedere Cox nei panni di Daredevil "non perdete l'occasione di preordinare la figure".