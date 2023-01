She Came To Me: la commedia con Peter Dinklage e Anne Hathaway aprirà il Festival del Cinema di Berlino 2023

She Came To Me, la commedia di Rebecca Miller con Peter Dinklage e Anne Hathaway, aprirà il Festival del Cinema di Berlino 2023, presentandosi in anteprima mondiale.

She Came to Me, la commedia romantica diretta da Rebecca Miller con Peter Dinklage e Anne Hathaway, aprirà il Festival del Cinema di Berlino 2023. Questo significa che la pellicola stessa verrà presentata in anteprima mondiale proprio in questa occasione, anche se fuori concorso.

Peter Dinklage nel ruolo di Cyrano a teatro

Ambientato a New York, al centro di She Came to Me troviamo il personaggio di Peter Dinklage, un compositore con il blocco dello scrittore. La sua è una lotta continua con se stesso mossa dall'obiettivo di completare la grande opera che gli consentirà di tornare in auge. Su suggerimento di sua moglie, ed ex terapista, interpretata da Anne Hathaway, si mette alla ricerca dell'ispirazione, ottenendo più di quanto si aspettasse.

"Siamo molto lieti di aprire questa edizione del festival con una commedia irresistibile che si basa sui conflitti quotidiani della società occidentale", hanno dichiarato i registi della Berlinale Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian tramite THR. "I personaggi, ideati da Rebecca Miller e incarnati da attori fantastici, scelgono di seguire l'ispirazione del momento invece di essere guidati dai dettami della società. She Came to Me è un inno magico alla libertà di espressione".

Brian D'Arcy James nel cast della commedia She Came To Me diretta da Rebecca Miller

Vi ricordiamo che il 73esimo Festival del Cinema di Berlino si terrà dal 16 al 26 febbraio.