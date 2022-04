Brian D'Arcy James nel cast della commedia She Came To Me diretta da Rebecca Miller

L'attore Brian D'Arcy James è entrato a far parte del cast della nuova commedia She Came To Me, diretta da Rebecca Miller, in cui reciterà anche Anne Hathaway.

Brian D'Arcy James farà parte del cast del film She Came To Me, la commedia con protagonistsa Anne Hathaway.

L'attore è entrato a far parte degli interpreti del progetto poco dopo essere stato coinvolto anche nella serie Dear Edward, il nuovo progetto di Jason Katims prodotto per Apple TV+.

Il film She Came to Me sarà diretto da Rebecca Miller, impegnata anche come sceneggiatrice, ed è descritto come una storia multigenerazionale ambientata a New York.

Nel cast era già stata confermata la presenza di Anne Hathaway, Marisa Tomei, Peter Dinklage e Matthew Broderick.

Il lungometraggio racconterà la storia di un compositore che soffre a causa di un blocco dello scrittore e ritrova la sua passione dopo l'avventura di una notte, di una coppia di teenager che lottano per dimostrare ai genitori che il loro giovane amore è qualcosa che può durare per sempre, e di una donna che sembra avere tutto e che si ritrova a fare i conti con un amore che arriva nel modo più inaspettato.

Brian d'Arcy James avrà la parte di Trey, un avvocato che è padre di uno dei personaggi adolescenti.

L'attore prossimamente reciterà anche nella serie Dear Edward con la parte del padre del protagonista. Il progetto si basa sull'omonimo romanzo di Ann Napolitano e racconta la stotia di Edward Adler, un dodicenne che sopravvive a un incidente aereo in cui perdono la vita tutti gli altri passeggeri, tra cui anche la sua famiglia. Edward e altre persone colpite della tragedia dovranno cercare uno scopo alla propria vita dopo la tragedia, formando inaspettate amicizie, amori e comunità.