Shazam!: nel trailer cinese nuove scene tratte dalla storia di Billy Batson

Shazam! è il nuovo film della DC dedicato a un supereroe e il trailer realizzato per il mercato cinese regala qualche anticipazione relativa all'incredibile avventura che vivrà un quattordicenne in grado di trasformarsi in un adulto dotato di incredibili poteri.

Il video mostra infatti delle scene in cui Billy Batson inizia a scoprire tutto quello che è in grado di fare dopo essere diventato Shazam, il personaggio muscoloso e a quanto pare invulnerabile, interpretato dall'attore Zachary Levi.

Ecco il video:

Shazam! racconterà le avventure di Billy Batson (Asher Angel) e del suo magico alter-ego Shazam (Zachary Levi). Nel film assisteremo alle origini del super eroe e lo vedremo alle prese con il villain Doctor Sivana (Mark Strong) e le sue forze del male.

Nel cast anche Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews e Marta Milans nella parte dei membri della famiglia a cui viene dato in affidamento il giovane protagonista. Alla regia del progetto, prodotto per New Lince Cinema, c'è David F. Sandberg, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Henry Gayden e Darren Lemke.