Shazam: uno speciale video dedicato al supereroe DC!

In occasione dello strepitoso successo raggiunto da Shazam, il nuovo film del DC Extended Universe, noi di Movieplayer.it abbiamo deciso di portarvi alla scoperta delle origini di questo incredibile personaggio dedicandogli uno speciale video!

Shazam!:Jack Grazer e Zachary Levi in una scena del comic-movie

Billy Batson è un bambino orfano che urlando il nome del potente mago Shazam! si trasforma nell'adulto Capitan Marvel (non quello della Casa delle Idee, ovviamente) con tanto di costume e mantello, talmente potente da riuscire a tenere testa nei fumetti anche a Superman! Si tratta di un personaggio tanto affascinante quanto ancora sconosciuto al grande pubblico, mentre i fan della DC hanno avuto modo di conoscerlo nel corso di una storia editoriale molto lunga e complessa. Ad interpretare il noto alter-ego di Billy nel film è Zachary Levy che per l'occasione ha messo su un bel po' di muscoli, mentre il villian Sivana ha il volto del sempre talentuoso e cattivissimo Mark Strong. Vi abbiamo parlato del film anche nella nostra recensione di Shazam!

Il Capitan Marvel della DC, poi noto come Shazam, è stato creato nel 1939 da C.C. Beck e Bill Parker, mentre nel 1941 è stato protagonista anche di una popolare serie tv in bianco e nero intitolata Adventures of Captain Marvel. Importante caratteristica di questo personaggio è quella di possedere i poteri delle divinità che compaiono nel nome dell'antico mago Shazam: la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio! Per questa e tante altre piccole curiosità su Shazam vi lasciamo al nostro speciale augurandovi buona visione. Ecco il video!