Shazam! ecco le scene dopo i titoli di coda!

Shazam!: una scena del film

Che cosa succede durante le scene dopo i titoli di coda di Shazam!, il nuovo film riconducibile all'Universo DC? Sulla scia di quanto accade nelle controparti dei rivali di casa Marvel, ci sono ben due sequenze supplementari alla fine del film di David F. Sandberg che racconta le imprese del piccolo Billy Batson e dell'eroe magico in cui acquisisce il potere di trasformarsi: una più seria, che riprende e rilancia una delle trame del film, l'altra più ironica, che si ricollega a tutte quelle scene del lungometraggio in cui il neo-eroe, insieme al giovane compagno d'avventura Freddy, sperimenta dei poteri tutti da scoprire. Vediamo nel dettaglio il contenuto delle due sequenze del film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Shazam!. Ovviamente si sconsiglia vivamente la lettura a chi non desidera spoiler.

La scena mid-credits è, come dicevamo, la più seria delle due e riprende il cattivo del film, il Dott. Sivana (Mark Strong), imprigionato dopo la sua cattura. Chiuso in cella, il villain è impegnato a disegnare una serie di simboli antichi sulle pareti (gli stessi usati precedentemente per accedere alla Roccia dell'Eternità), quando è stuzzicato da una entità malvagia con le sembianze di un grosso bruco con un altoparlante in petto che gli suggerisce che la magia non è l'unica via per arrivare al potere (si tratta di Mister Mind, noto cattivo fumettistico).

Il la scena post-credits è invece una semplice gag, che apre con il protagonista impegnato a parlare, o fingere di parlare, con un pesce rosso nella sua vaschetta. Billy spiega a Eddie tutto quello che il pesce gli ha detto e l'amico spunta "parlare con i pesci" dalla lista dei poteri di Shazam. Ma Billy sta scherzando e lo scherzo assume la nota dello sfottò per l'altro recente eroe cinematografico DC/Warner, Aquaman, con la battuta "Dai, che potere sarebbe parlare con i pesci!" Anche quando l'amico gli fa notare che potrebbe radunare e comandare un esercito di animali marini (come accade nel film dedicato all'eroe acquatico), Billy resta dubbioso sull'effettiva utilità.