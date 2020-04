Shazam!: il regista svela quale crossover Marvel/DC vorrebbe vedere sul grande schermo

Il regista di Shazam!, David F. Sandberg, ha svelato quale crossover Marvel/DC sarebbe felice di vedere sul grande schermo. La particolare rivelazione è legata alle dichiarazioni dell'autrice di Birds of Prey che aveva lanciato una proposta per rilanciare il mercato dei fumetti dopo l'emergenza in corso.

Gail Simon aveva infatti ipotizzato: "Quando le fumetterie riapriranno, come tutti speriamo accada, adorerei che DC e Marvel potessero mettere da parte le questioni legali e realizzare un altro grande crossover tra Marvel e DC. So che è stato detto che non accadrà mai, ma farebbe un'enorme differenza per i negozi".

David F. Sandberg ha quindi raccontato a ComicBook quale supereroe della 'concorrenza' vorrebbe vedere in un film di Shazam!: "Sono un grande fan di Spider-Man. Quindi quella è la prima cosa che mi viene in mente, semplicemente perché amo l'Uomo Ragno. Non so come funzionerebbero in scena insieme". Il filmmaker ha però sottolineato che bisogna ricordarsi il fatto che nonostante Shazam! sia interpretato dall'attore Zachary Levi è in realtà un teenager all'interno del corpo di una divinità, situazione che lo avvicina a Peter Parker.

Sandberg ha quindi sottolineato che sarebbe divertente vedere Tom Holland recitare accanto a Levi e Asher Angel.

Shazam! racconta le avventure di Billy Batson (Asher Angel) e del suo magico alter-ego Shazam (Zachary Levi). Nel film si assistono alle origini del super eroe e lo si vede alle prese con il villain Doctor Sivana (Mark Strong) e le sue forze del male.

Nel cast anche Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews e Marta Milans nella parte dei membri della famiglia a cui viene dato in affidamento il giovane protagonista.