Shazam!, Henry Cavill tornerà nei panni di Superman nel sequel?

La star di The Witcher, Henry Cavill, potrebbe tornare nei panni di Superman grazie a Shazam! 2, secondo cinecomic con Zachary Levy, come ha anticipato la scena post-credit del primo film arrivato nelle sale nel 2019.

Shazam!: una scena con Zachary Levi e Mark Strong

Dopo i titoli di coda di Shazam!, infatti, viene mostrato Superman senza però rivelare il viso, anche perché Henry Cavill non ha partecipato per un cameo. Ma le ultime voci dicono che l'attore potrebbe ora riprendere possesso del suo personaggio nel sequel del film, che arriverà secondo quanto detto da Warner Bros. nel 2022.

L'idea sarebbe stata valutata soprattutto perché Dwayne Johnson vorrebbe vedere Henry Cavill ancora una volta nei panni di Superman nel suo Black Adam. Ricordiamo che il cameo di Henry Cavill avrebbe dovuto esserci nel primo Shazam!, ma il suo agente ha cercato, invano, di rinegoziare il suo contratto senza ottenere nulla e non è stato possibile raggiungere subito un nuovo accordo, perché Warner Bros. non aveva ancora in mente un possibile destino per Superman visto il fallimento di Justice League.

Attendiamo quindi conferme certe su questo ritorno, visto che i fan sarebbero molto felici di poter rivedere Henry Cavill tornare a uno dei suoi personaggi più amati.