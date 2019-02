Shazam: Henry Cavill comparirà in un cameo come Superman?

Nonostante il suo stato non esattamente felice all'interno del DCEU, Henry Cavill ha girato un cameo per Shazam!, ma non è chiaro se queste immagini verranno o meno usate nel montaggio finale del film.

Il tempo di Henry Cavill nel ruolo di Superman potrebbe, infatti, essere finito. Dopo la delusione Justice League, il futuro dei progetti su Superman e Batman è stato messo in standby. Mentre il prossimo film su Bruce Wayne si è sbloccato, e The Batman arriverà nelle sale nel 2021, quello su Clark Kent non è stato ancora preso in considerazione. Henry Cavill potrebbe, quindi, abbandonare l'universo DC per non rimanere impigliato in una situazione in bilico potenzialmente per diversi anni.

Intanto, a seguito di un test screening di Shazam!, pare che Cavill sia effettivamente presente in una delle versioni montate del film, anche se c'è la possibilità che - addirittura - non venga mostrato neanche il suo viso, vista la situazione in bilico con la DC. Secondo il giornalista Jim Viscardi, Cavill ha girato un cameo intero che verrà usato solamente se il suo contratto con la DC sarà lavorato prima della consegna ufficiale del film. Altrimenti sarà tagliato.

Le avventure di Billy Batson e del suo magico alter-ego saranno protagoniste di questo particolare cinefumetto diretto da David F. Sandberg, mentre nel cast troviamo nel ruolo del piccolo Billy Asher Angel e in quello del possente Capitan Marvel, Zachary Levi. Nel film assisteremo alle origini del super eroe e lo vedremo alle prese con la sua nemesi Black Adam. Shazam uscirà nelle sale statunitensi il 5 Aprile 2019.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!