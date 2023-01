Shazam! Furia degli Dei: Zachary Levi e gli altri protagonisti nei nuovi coloratissimi poster

Con l'avvicinarsi della sua uscita nei cinema Shazam! Furia degli Dei ha ora dei nuovi poster promozionali che rivelano qualche nuovo dettaglio del look dei protagonisti. In queste immagini possiamo infatti dare un primo sguardo al look del personaggio interpretato da Zachary Levi, incorniciato anche dagli altri membri della sua famiglia, adesso ben differenti rispetto al passato.

Anche se questi coloratissimi poster sembrano far ben sperare nei confronti di Shazam! Furia degli Dei e del futuro, i fan di tutto il mondo restano preoccupati per come potrebbe andare la sua storia cinematografica. I recenti cambiamenti all'interno della DC, con l'ingresso di James Gunn e Peter Safran, e le conseguenti cancellazioni, hanno suscitato qualche ansia in attesa di nuove certezze. Anche Zachary Levi si è recentemente espresso sulla situazione, cercando di rassicurare il più possibile il suo pubblico e dicendo loro che: "pensa di essere in una posizione abbastanza buona".

Shazam! Furia degli Dei, Zachary Levi sulla rivoluzione di James Gunn: "Dategli il tempo di lavorare"

Atteso nei cinema italiani dal 16 marzio 2023, nel cast di Shazam! Furia degli Dei troviamo Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, D.J. Cotrona, Grace Caroline Currey, Djimon Hounsou, Rachel Zegler, Lucy Liu ed Helen Mirren.