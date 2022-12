Shazam! Furia degli Dei, Zachary Levi sulla rivoluzione di James Gunn: "Dategli il tempo di lavorare"

I recenti cambiamenti interni ai DC Studios, dopo l'arrivo di James Gunn e Peter Safran alla guida, hanno sollevato un gran numero di polemiche fra le fila dei fan. Le cancellazioni e sostituzioni includeranno anche il franchise di Shazam!, oppure no? Zachary Levi, protagonista del primo film e del sequel Shazam! Furia degli Dei, ha deciso di parlarne, rassicurando i fan.

Gli spostamenti di potere ai vertici di DC Studios, con l'inserimento di James Gunn e Peter Safran, sono stati seguiti da ulteriori e grandi cambiamenti, legati al futuro cinematografico di questo marchio. Le eliminazioni hanno spostato la paura dei fan verso il personaggio interpretato da Zachary Levi, a maggior ragione che si sta preparando ad uscire con il nuovo Shazam! Furia degli Dei.

Così l'attore, durante una recente diretta live su Instagram, ha voluto dire la sua riguardo alla situazione e ai vari cambiamenti ancora in atto: "Non sono io il capo, non ho idea di cosa diavolo stia succedendo, ma posso dirvi senza ombra di dubbio che ho adorato Walter Hamada. L'ho amato come capo, lo amo come essere umano e spero di lavorare con lui ovunque vada. Ma non avrei potuto scegliere due persone migliori per guidare l'Universo DC nella direzione in cui sta andando".

Parlando della sua situazione, con Shazam! Furia degli Dei, Zachary Levi ha aggiunto: "A questo punto e in questo momento sono ancora quel personaggio [Shazam]. Non ho avuto conversazioni con i capi. Abbiamo un film che uscirà letteralmente a marzo, e non ho idea di cosa mi succederà in seguito. Penso di essere in una posizione abbastanza buona...".

Shazam!, Zachary Levi risponde alle ipotesi di un recasting del supereroe

Vi ricordiamo che Shazam! Furia degli Dei arriverà nei cinema a partire dal 17 marzo 2023.