Shazam! 2: Ross Butler spera di iniziare presto le riprese del sequel

Shazam! 2 arriverà nei cinema nel 2023, ma le riprese sembra potrebbero svolgersi a partire dai prossimi mesi: Ross Butler ha condiviso online un post su Instagram in cui esprime il suo entusiasmo.

L'attore sembra stia preparandosi per ritornare nella versione supereroe di Eugene Choi e ha annunciato ai suoi follower "Prossimamente il secondo round".

Ross Butler ritornerà in Shazam! Fury of the Gods e nel post ha ricordato anche Ian Chen, l'attore che interpreta Eugene Choi nella versione "normale" del personaggio, prima che il ragazzino si trasformi grazie a dei poteri magici.

Il protagonista del sequel prodotto da New Line tratto dai fumetti della DC Comics sarà ancora una volta Zachary Levi che aveva confermato un inizio della produzione nei primi mesi del 2021 durante un'intervista rilasciata a 4D Xperience in cui ha dichiarato: "Hanno annunciato che avremmo realizzato un sequel praticamente subito il debutto del primo film. Sapevano che stavamo ottenendo dei buoni risultati, erano abbastanza felici per i numeri. Quindi hanno lavorato in modo costante e seriamente sullo script del sequel e credo che il primo quarto del 2021 sia il periodo in cui si pensa di iniziare il lavoro sul set. Il COVID ha messo un po' in sospeso tutto, ma l'obiettivo è davvero realizzare il secondo. Dobbiamo girarlo in fretta, i ragazzini stanno crescendo rapidamente".

Il via alle riprese entro aprile potrebbe però essere difficile, considerando che per ora i membri del cast non hanno ancora letto la sceneggiatura del film, come aveva confermato Mark Strong, interprete del Dottor Sivana: "Tutto è ancora avvolto dal mistero. Onestamente ne so davvero poco. Non è che non voglio dirvi qualcosa, è che semplicemente non so davvero molto".

Levi dovrebbe essere nuovamente affiancato da Asher Angel nella parte di Billy Batson, Jack Dylan Grazer (Freddy), Ian Chen (Eugene), Jovan Armand (Pedro), Faithe Herman (Darla) e Grace Fulton (Mary). Nella versione adulta dei giovani membri della famiglia di Billy ci sono invece Adam Brody, Ross Butler, D.J. Cotrona, Meagan Good, e Michelle Borth.