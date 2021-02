Shazam! 2: Rachel Zegler nel cast del sequel

Shazam! 2 avrà nel proprio cast anche Rachel Zegler, l'attrice he ha debuttato come attrice in occasione di West Side Story, film la cui uscita è stata posticipata di un anno.

Le riprese dell'atteso sequel con protagonista l'attore Zachary Levi sembra inoltre stiano per iniziare.

L'attrice emergente Rachel Zegler ha commentato online la notizia della sua presenza nel cast di Shazam! Fury of the Gods, anche se per ora la produzione non ha rivelato l'identità del personaggio che interpreterà sul grande schermo.

Il sequel sarà scritto da Henry Gayden e diretto da David F. Sandberg, impegnato anche nella produzione in collaborazione con Peter Safran. Nel cast del film ci saranno Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Marta Milans, Asher Angel, Meagan Good, Faithe Herman, e Adam Brody.

Il primo lungometraggio raccontava la storia di Billy Batson (Angel) che, grazie alla magia, può trasformarsi in un supereroe, Shazam (Levi), ritrovandosi ad affrontare il malvagio Dottor Thaddeus Sivana (Mark Strong).