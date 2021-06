Shazam! 2: le foto dal set svelano il nuovo costume di Zachary Levi

Le foto dal set di Shazam! 2 svelano Zachary Levi in azione, mostrando così il nuovo costume creato per l'eroe dei fumetti DC .

Le riprese di Shazam! 2 sono attualmente in corso e dal set arrivano le prime foto di Zachary Levi che svelano quindi il look del suo nuovo costume.

L'attore è stato immortalato in alcuni scatti pubblicati da Just Jared e i fan hanno già iniziato a notare tutti i dettagli modificati rispetto al primo lungometraggio tratto dai fumetti della DC.

In Shazam! Fury of the Gods il protagonista Zachary Levi indossa infatti un costume più leggero, con una cintura di dimensioni inferiori e con dettagli molto diversi. Nelle immagini non appare il mantello, ma probabilmente è assente solo per esigenze di scena. Online è stato inoltre condiviso un utile confronto tra i due look:

Il film continuerà la storia del teenager Billy Batson che, pronunciando la parola Shazam!, può trasformarsi in un supereroe grazie ai poteri di sei divinità che gli fanno ottenere la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlas, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio.

Shazam si basa sui personaggi creati da Bill Parker e C.C. Beck. Alla regia ci sarà David F. Sandberg, mentre la sceneggiatura è firmata da Henry Gayden. Nel team della produzione ci sarà anche Peter Safran.

Nel cast del film ci saranno anche Jack Dylan Grazer, Marta Milans, Asher Angel, Meagan Good, Faithe Herman, Adam Brody, Rachel Zegler e Lucy Liu.

Il primo film raccontava la storia di Billy Batson (Angel) che, grazie alla magia, può trasformarsi in un supereroe, Shazam (Levi), ritrovandosi ad affrontare il malvagio Dottor Thaddeus Sivana (Mark Strong).