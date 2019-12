Shazam! 2: annunciata la data di uscita del sequel

Shazam! 2, il sequel del cinecomic con star l'attore Zachary Levi, ha finalmente una data prevista per l'uscita nelle sale.

Shazam! 2 ha finalmente una data di uscita: 1 aprile 2022, inserendosi quindi in una delle giornata prevista per il debutto di un lungometraggio di Warner Bros. di cui inizialmente non era stato svelato il titolo.

Il sequel del cinecomic con star l'attore Zachary Levi riporterà sul grande schermo l'esilarante supereroe al centro del progetto prodotto da New Line e ispirato al mondo dei fumetti.

Shazam! era riuscito a incassare nelle sale di tutto il mondo ben 364 milioni di dollari.

Lo studio ha inoltre spostato il film di Sesame Street dal 4 giugno 2021 al 14 gennaio 2022.

Shazam! racconta le avventure di Billy Batson (Asher Angel) e del suo magico alter-ego Shazam (Zachary Levi). Nel film si assistono alle origini del super eroe e lo si vede alle prese con il villain Doctor Sivana (Mark Strong) e le sue forze del male.

Nel cast anche Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews e Marta Milans nella parte dei membri della famiglia a cui viene dato in affidamento il giovane protagonista. Alla regia del progetto, prodotto per New Lince Cinema, c'era David F. Sandberg, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Henry Gayden e Darren Lemke.