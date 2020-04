Shazam! 2: il regista parla del possibile crossover con Black Adam

Da tempo si parla di Shazam! 2 come possibile progetto per realizzare un crossover con Black Adam, il cinecomic che avrà come protagonista l'attore Dwayne Johnson, e ora il regista del sequel ha affrontato la questione durante un'intervista.

La nemesi della versione supereroe di Billy Batson da tempo è al centro di un film in fase di sviluppo che avrà come star di The Rock. I fan degli adattamenti dei fumetti da tempo ipotizzano che Shazam! 2, film che verrà diretto da David F. Sandberg, potrebbe e far entrare in scena il villain. Il regista, intervistato da ComicBook.com, ha ora spiegato: "No, non ho parlato al team di Black Adam. Voglio dire, immagino che la DC stia tenendo sotto controllo la situazione, che abbiano in mente il piano generale. Ma io non so cosa stiano facendo. Sono semplicemente curioso di scoprirlo, sapete?".

Il protagonista di Shazam!, Zachary Levi, aveva già svelato che il confronto con il leader di Kahndaq dovrebbe essere presente nel terzo capitolo delle avventure del suo eroe, Black Adam, diretto da Jaume Collet-Serra, dovrebbe arrivare nei cinema nel dicembre 2021, tuttavia le riprese potrebbero essere posticipate.

Shazam! racconta le avventure di Billy Batson (Asher Angel) e del suo magico alter-ego Shazam (Zachary Levi). Nel film si assistono alle origini del super eroe e lo si vede alle prese con il villain Doctor Sivana (Mark Strong) e le sue forze del male.

Nel cast anche Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews e Marta Milans nella parte dei membri della famiglia a cui viene dato in affidamento il giovane protagonista. Alla regia del progetto, prodotto per New Lince Cinema, c'era David F. Sandberg, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Henry Gayden e Darren Lemke.