Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon, il nuovo trailer del film animato

Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon ha un nuovo trailer in cui si anticipa qualche nuovo dettaglio della storia che approderà nei cinema italiani dal 26 settembre e vedrà coinvolto anche un piccolo alieno che non è mai stato sulla Terra.

Il nuovo trailer di Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon Il Film, mostra la creatura aliena ingerire per la prima volta, e con conseguenze esilaranti, gli zuccheri, e in pericolo perché è troppo distante dalla sua casa. Shaun e gli altri simpatici protagonisti dovranno quindi ideare un piano per aiutarla e farla tornare a casa, ma non tutto sarà facile, come anticipa il video.

Il lungometraggio racconterà infatti quello che accade quando un alieno adorabile e un po' diabolico, dotato inoltre di poteri, ha un incidente e atterra vicino alla fattoria Mossy Bottom. Shaun decide di intraprendere una missione per riportare il visitatore intergalattico a casa prima che una misteriosa e oscura organizzazione catturi la creatura.

La regia è di Richard Phelan e Will Becher, mentre la sceneggiatura è firmata da Jon Brown e Mark Burton.