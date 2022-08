Shaun la pecora sarà a bordo della missione Artemis I con destinazione la Luna

Shaun la pecora, come annunciato da Aardman e dall'Agenzia Spaziale Europea, sarà a bordo della missione Artemis I con destinazione la Luna.

Il simpatico personaggio sarà infatti coinvolto nel primo volo di Orion, il veicolo spaziale della NASA con un modulo dell'ESA, che compierà un viaggio intorno alla Luna e poi tornerà sulla Terra.

A bordo di Artemis I non ci saranno membri dell'equipaggio e la missione sarà controllata dalla Terra, mentre Shaun sarà a bordo.

La partenza avverrà dal Kennedy Space Center situato in Florida, negli Stati Uniti, e il giro intorno alla Luna sarà compiuto sfruttando per guadagnare velocità la gravità lunare, lanciandosi così 70.000 km oltre la Luna, quasi un milione di chilometri dalla Terra, distanza dove non sono mai arrivati esseri umani, o pecore.

Shaun, come rivela il sito di Aardman, ha iniziato la sua preparazione partecipando a un programma di addestramento degli astronauti e iniziando a conoscere Orion e il suo European Service Module nel 2020, viaggiando in giro per l'Europa e gli Stati Uniti per scoprire vari aspetti della missione, come documentato da vari post dell'ESA.

Shaun ha compiuto un viaggio nello spazio anche nel film Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon Il Film, arrivato sugli schermi nel 2019.

David Parker, direttore del settore Human and Robotic Exploration di ESA, ha dichiarato: "La missione di Shaun conclude la prima fase per gli ultimi membri del nostro gruppo di astronauti, con l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per la sua seconda missione e prima di introdurre i nostri nuovi astronauti nei prossimi mesi, selezionati nel 2021. Si tratta di un momento eccitante per Shaun e per noi dell'ESA. Siamo davvero felici che sia stato selezionato per la missione e ci rendiamo conto che, anche se potrebbe essere un piccolo passo per un umano, è un enorme passo in avanti per gli agnelli".

Lucy Wendover, responsabile del marketing di Aardman ha aggiunto: "Aardman è eccitata nell'unirsi all'ESA nello scrivere una pagina di storia lanciando la prima "pecora" nello spazio. Essendo uno dei primi astronauti che volerà in una missione Artemis, Shaun sta aprendo la strada per l'esplorazione lunare, un grandioso onore per il nostro lanoso avventuriero! Nel 2022 si celebra il quindicesimo anniversario della prima serie tv di Shaun, quindi quale modo migliore per celebrare rispetto a viaggiare più distante rispetto a quanto mai fatto prima da qualsiasi pecora".