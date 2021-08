Sharper: Briana Middleton nel cast del film con Julianne Moore

L'attrice Briana Middleton è entrata a far parte del cast del film Sharper, con star l'attrice Julianne Moore, prodotto per Apple.

Nel cast di Sharper, il nuovo film Apple con star Julianne Moore, ci sarà anche Briana Middleton in un ruolo da protagonista.

Il progetto sarà diretto da Benjamin Caron, già nominato agli Emmy e ai BAFTA, mentre la sceneggiatura è firmata da Brian Gatewood e Alessandro Tanaka.

Il film Sharper racconterà la storia di una truffatrice, interpretata da Julianne Moore, che agisce nel mondo dei miliardari a Manhattan, mentre Sebastian Stan avrà la parte di Max, un astuto criminale conosciuto per riuscire a eseguire piani complicati e riuscire a fuggire con grandi somme di denaro.

Briana Middleton avrà il ruolo di Sandra, una giovane donna che si ritrova coinvolta nel complesso mondo dei truffatori.

L'attrice, recentemente, è stata annunciata come protagonista femminile della serie ideata come prequel del film La Bella e la Bestia e ha completato le ripese di The Tender Bar, il nuovo lungometraggio diretto da George Clooney. Nel progetto tratto dall'autobiografia di J.R. Moehringer Briana avrà la parte di Sidney, una ragazza che si ritrova ad avere un ruolo importante nella vita dell'autore.