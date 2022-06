Sharp Stick: il nuovo trailer del film diretto da Lena Dunham

Lena Dunham è tornata alla regia con il film Sharp Stick e il trailer anticipa qualche dettaglio del progetto con star Jon Bernthal e Kristine Froseth.

Nel video si vede una giovane che comincia a scoprire la sua sessualità iniziando una relazione con un uomo sposato, situazione che la porta poi a vivere nuovi incontri e a sperimentare delle situazioni per lei totalmente inediti.

Sharp Stick è stato scritto, diretto e interpretato da Lena Dunham. Il progetto è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2022.

Al centro della trama c'è Sarah Jo (Kristine Froseth), che inizia una relazione con il suo capo, che è sposato, Josh (Jon Bernthal). Quando l'uomo ritorna dalla moglie Heath (Dunham), la giovane inizia a esplorare la propria sessualità.

Lena Dunham ha spiegato di aver ideato il film immaginando un personaggio il cui percorso sessuale fosse totalmente unico, non segnato dalla vergogna, dall'auto-odio o dalle conseguenze di tenere in considerazione le aspettative degli altri. La regista ha aggiunto: "Non avrebbe usato il sesso solo per distruggere il proprio corpo ma, al contrario, per guarirlo da un trauma e dalle proiezioni di tipo culturale".

Nel cast ci sono anche Taylour Paige, Jennifer Jason Leigh, Luka Sabbat, Ebon Mass-Bachrach e Scott Speedamn nel ruolo di un divo dei film porno.

Sharp Stick arriverà il 29 luglio nei cinema di New York e Los Angeles, prima di una distribuzione in altre città statunitensi in programma il 5 agosto e il debutto in digitale che avverrà il 16 agosto.