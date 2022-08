Sharp Stick, Lena Dunham su Jon Bernthal: "Sul set mi ha offerto il suo aiuto e la sua guida"

Lena Dunham, la regista di Sharp Stick , si è recentemente aperta a proposito di Jon Bernthal rivelando che 'sul set è stato la mia guida, sia come attore che come produttore'.

Jon Bernthal ha avuto una carriera lunga di successo e di recente ha preso parte alla produzione di Sharp Stick, il nuovo film drammatico di Lena Dunham: la regista di Girls ha spiegato a CinemaBlend come Bernthal abbia contribuito sia in qualità di attore che come produttore della pellicola.

Sharp Stick segue la storia di una babysitter di 26 anni Sarah Jo (Kristine Froseth), che inizia una relazione con il suo datore di lavoro sposato, interpretato da Bernthal. Durante l'intervista la Dunham ha spiegato: "Ho scritto la parte per lui. Ci siamo conosciuti e siamo diventati subito amici."

"Sapevo che volevo disperatamente fare qualcosa con lui e ho scritto questa parte pensando a Jon", ha continuato la star. "Gli ho inviato il copione sapendo che ha molti impegni e un milione di offerte... e nonostante questo, sin da subito, mi ha detto: 'Ci sto. Qualunque cosa venga fuori. Sono qui per supportarti.'"

"Mi ha offerto la sua guida, mi ha offerto i suoi consigli. Ma la cosa più bella e più importante di tutte era la sua positività nel creare. In qualità di attore, beh lui interpreta così tanti personaggi interessanti e sono spesso duri, intensi, potenti e spaventosi. Ed è davvero bello vederlo interpretare questo ragazzo che è quasi evirato... uno dei motivi per cui si interessa così tanto a Sarah Jo è perché nella sua vita può svolgere un ruolo importante", ha concluso Lena Dunham a proposito di Jon Bernthal.