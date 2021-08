Sharon Stone a Venezia: tutto il fascino dell'attrice nelle foto sui social

Sharon Stone si sta godendo una vacanza a Venezia, come testimoniamo le foto che la ritraggono tra i canali della città italiana. Di recente, l'attrice ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla sicurezza dei set nell'era del Covid, denunciando il fatto che la Producers Guild of America non richiederà a tutti i lavoratori di essere vaccinati contro il virus.

Quando manca una settimana alla fine di agosto, un'altra star di Hollywood ha raggiunto l'Italia per godersi una vacanza di fine estate. Si tratta di Sharon Stone, la quale già in diverse occasioni ha dimostrato l'affetto che la lega al Bel Paese. Nelle scorse ore, l'attrice si è affacciata sul suo profilo Instagram ed ha condiviso diverse foto di se stessa nella splendida città lagunare che nei prossimi giorni ospiterà il suo celebre festival cinematografico.

Nel momento in cui sono state scattate le foto in questione, Sharon Stone si trovava nel mezzo degli iconici canali veneziani. "Venezia", si legge nel primo post. La star di Basic Instinct indossava un top bianco a maniche lunghe, un braccialetto d'argento e occhiali da sole bianchi.

Le foto arrivano poche settimane dopo che Stone ha annunciato la sua candidatura al consiglio nazionale del sindacato Sag-Aftra. In quell'occasione, l'attrice ha dichiarato: "Voglio dire, ho perso la mia assicurazione sanitaria, maturata dopo 43 anni di attività, a causa del Covid. Mi hanno detto che era sotto di 13 dollari e non penso davvero che sia ragionevole per nessuno di noi quando attraversiamo una pandemia globale, perdere decenni della propria assicurazione o perdere tutte le cose di cui abbiamo bisogno quando stiamo cercando di mettere il cibo in tavola, stiamo cercando di mantenere le nostre case e stiamo cercando di sfamare i nostri figli, le famiglie".

L'attrice ha aggiunto che le è stato offerto un "ottimo lavoro" ad Atlanta, anche se non è sicura di poterlo fare perché la Producers Guild of America non richiederà a tutti sul set di essere vaccinati contro il virus. "Andrò a lavorare prima che tutti nel mio show siano vaccinati? No. No, non lo farò. Sono minacciata di perdere il lavoro? Sì, lo sono. Come mai? Perché è ridicolo che dovremmo andare a lavorare dove non siamo messi in sicurezza". È una questione molto personale per Sharon visto che la sua famiglia è stata devastata dal Covid: l'anno scorso l'attrice, in lacrime, ha svelato che sua nonna e la sua madrina sono morte entrambe a causa del Covid.

Recentemente Sharon Stone ha interpretato se stessa al fianco di Billy Crystal e Tiffany Haddish in Stai con me oggi?. Inoltre, la vedremo prossimamente in Beauty con Giancarlo Esposito.