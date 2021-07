Sharon Stone vende la prima edizione de Il Grande Gatsby autografata da Leonardo DiCaprio a 200mila dollari

Durante l'amfAR Cannes Dinner 2021, Sharon Stone ha venduto all'asta la prima edizione de Il Grande Gatsby autografata da Robert Redford e Leonardo DiCaprio, raccogliendo 200mila dollari per l'organizzazione che da anni si dedica alla lotta contro l'AIDS.

Leonardo DiCaprio presenta Il grande Gatsby a Cannes 2013

Nelle scorse ore si è tenuta la 27esima edizione dell'amfAR Cannes Dinner, l'annuale asta di beneficenza tramite la quale alcune delle maggiori celebrità internazionali mettono in vendita qualcosa per raccogliere fondi a favore dell'organizzazione no-profit dedicata alla lotta contro l'HIV/AIDS. Tra i presenti alla serata segnaliamo Sharon Stone, Spike Lee, Regina King, Orlando Bloom, Bella Thorne, Caroline Scheufele, Dylan Penn, Maria Bakalova, Natasha Poly e Stella Maxwell. Per quanto riguarda la star di Basic Instinct, presidente della campagna amfAR, ha messo all'asta la prima edizione de Il grande Gatsby. Si tratta di una copia speciale, poiché autografata dai due attori che hanno interpretato Gatsby sul grande schermo, ovvero Robert Redford e Leonardo DiCaprio (nessuno dei due erano presenti alla serata). Il pacchetto, venduto per 200mila dollari, includeva anche i gemelli che i due attori indossavano nei loro rispettivi film, nonché un pranzo con Stone nella villa dove si è tenuto il galà.

Borat - Seguito di film cinema: un'immagine di Maria Bakalova

Nel corso della serata, Maria Bakalova (co-protagonista di Borat 2) ha messo all'asta una settimana sullo yacht Serenity, venduta per oltre 400mila dollari, mentre Dylan Penn e Lucas Bravo hanno venduto una settimana sul primo yacht alimentato a idrogeno, per circa 380mila dollari. Mentre l'asta andava avanti, l'artista Sacha Jafri ha dato vita ad un'opera d'arte che a fine serata è stata venduta per oltre un milione di dollari. Infine, è stata presentata la collezione di abiti I Am a Movie Star, curata da Carine Roitfeld.

Dopo aver annullato l'edizione dell'anno scorso a causa dell'emergenza sanitaria, l'amfAR Cannes è tornato con meno sfarzo e meno ospiti. Invece che all'Hotel du Cap, la cena si è tenuta a Villa Eilenroc, con una disposizione dei tavoli tale da rispettare il più possibile il distanziamento sociale. Al culmine della serata, Sharon Stone ha fatto un brindisi a tutti i donatori, sottolineando quanto lontano siano arrivati ​​gli sforzi per porre fine all'HIV e all'AIDS. "Siamo stati insieme per così tanto tempo", ha detto l'attrice, aggiungendo: "Per tanti anni non sapevamo cosa sarebbe successo. E ora abbiamo spot dei farmaci per l'AIDS in televisione, grazie a voi. Possiamo fermare la trasmissione da madre a figlio, grazie a voi".